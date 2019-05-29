الميناء يصدر بياناً رسمياً بشان مدربه

2019-05-29 | 11:28
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اصدر نادي الميناء، اليوم الاربعاء، بياناً رسمياً بشأن مدرب فريقه الكروي عماد عودة وحقيقة استقالته من قيادة الفريق.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "بالنظر لقيام مدرب فريق الميناء لكرة القدم، عماد عودة، بالتغيب عن الوحدات التدريبية للفريق والتخلف عن مهمته في قيادة المباراة أمام فريق الكهرباء والتي اقيمت في بغداد من الجولة العاشرة للمرحلة الثانية من دون أي عذر او إبلاغ الادارة بشكل رسمي، قررت ادارة النادي إنهاء خدماته بشكل نهائي و ستعمل على تسمية مدرب اجنبي لقيادة الفريق خلال فترة سبعة أيام".
تجدر الاشارة الى ان عودة تسلم قيادة السفانة نهاية شهر شباط الماضي وحقق فوزاً وحيداً للسفانة منذ بدابة النصف الثاني للدوري الممتاز.
تجدر الاشارة الى ان عودة تسلم قيادة السفانة نهاية شهر شباط الماضي وحقق فوزاً وحيداً للسفانة منذ بدابة النصف الثاني للدوري الممتاز.
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