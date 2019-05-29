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الاتحاد الوطني يجتمع اليوم لبيان موقفه من انتخاب بارزاني

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المجلس السياسي للاتحاد الوطني سيعقد اليوم اجتماعاً لبيان موقفه من انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان"، مبيناً أن "عدم توصل الحزبين إلى اتفاق، سينعكس سلباً على الشارع الكردي".

واضاف ان "حزب البارزاني أغلق كل الأبواب بوجه التوازن، وفضّ الاتفاق المبرم بيننا"، لافتا الى ان "الاتحاد سيحدد طريقه خلال اجتماع اليوم، وكل الخيارات مفتوحة امامه".

وتابع ان "الاتحاد اكد في اكثر من مناسبة انه لن يتخلّى عن استحقاقه بمنصب محافظ كركوك".

يذكر ان برلمان اقليم كردستان صوت خلال جلسة عقدها اليوم، على انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان بمقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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