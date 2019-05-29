الاتحاد الوطني يجتمع اليوم لبيان موقفه من انتخاب بارزاني

واضاف ان "حزب البارزاني أغلق كل الأبواب بوجه التوازن، وفضّ الاتفاق المبرم بيننا"، لافتا الى ان "الاتحاد سيحدد طريقه خلال اجتماع اليوم، وكل الخيارات مفتوحة امامه".
وتابع ان "الاتحاد اكد في اكثر من مناسبة انه لن يتخلّى عن استحقاقه بمنصب محافظ كركوك".
يذكر ان برلمان اقليم كردستان صوت خلال جلسة عقدها اليوم، على انتخاب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان بمقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد.
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