فتح شارع 'الرؤساء والملوك' في بغداد

وقالت الأمانة، إن "بلدية المنصور رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع الرؤساء والملوك المسمى شعبياً بشارع السفارة الليبية بالكامل والمغلق منذ سنة 2004 بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة". وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكوادر الخدمية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وغسل الشارع".



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