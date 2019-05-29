نشرات زينة في بغداد بمناسبة عيد الفطر.. صور

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الدوائر البلدية بالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير وقسم الكهرباء والتزيينات باشرت نصب النشرات الضوئية ومعالم الزينة والمجسمات الضوئية في عدد من الشوارع الرئيسة والساحات والتقاطعات والجسور والمجسرات وجسور المشاة".وأوضحت امانة بغداد أنها "تعمل على التنسيق مع وزارة الكهرباء على استثناء النشرات الضوئية من القطع المبرمج في جميع مناطق العاصمة".

واكدت الامانة أنها "هيأت المتنزهات والحدائق التابعة لها مع نصب ألعاب الاطفال مجاناً الى جانب تهيئة متنزه الزوراء والتنسيق مع مدن الألعاب الاستثمارية وفتح ابواب المتحف البغدادي امام الزائرين طيلة ايام عيد الفطر المبارك " .