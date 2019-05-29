



وبين الجدول ان مدينة كيب سانت فرانسيس في جنوب افريقيا احتلت المرتبة الاولى باعلى درجات الحرارة بالعالم حيث سجلت درجات الحرارة العظمى فيها 56.8 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثانية مدينة مطربة في الكويت بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الثالثة شاندرابور الهندية بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الرابعة مدينة يعقوب اباد في باكستان بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تشاركها مدينة ناجبور سونجون في الهند بنفس درجة حرارة .



ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة ،والتي بينت ان مدينة الحسين بمحافظة البصرة احتلت المرتبة السادسة من اصل 15 مدينة مدرجة بالجدول احتلت مراكز الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم".وبين الجدول ان مدينة كيب سانت فرانسيس في جنوب افريقيا احتلت المرتبة الاولى باعلى درجات الحرارة بالعالم حيث سجلت درجات الحرارة العظمى فيها 56.8 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثانية مدينة مطربة في الكويت بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الثالثة شاندرابور الهندية بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، ومن ثم تاتي بالمرتبة الرابعة مدينة يعقوب اباد في باكستان بدرجة حرارة بلغت 47.5 درجة مئوية، تشاركها مدينة ناجبور سونجون في الهند بنفس درجة حرارة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البصرة سادساً ضمن المدن الاعلى درجات حرارة في العالم.. جدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.