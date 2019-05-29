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المباشرة بتوزيع دفاتر العقود المرورية على المكاتب المجازة

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وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث لـ الخليج 365، ان " الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة باشرت بتوزيع دفاتر العقود المرورية على المكاتب المجازة".

واضاف وليد ان "سعر العقد المروري سيكون كما في السابق وهو 50 الف دينار عراقي".

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