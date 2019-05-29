المباشرة بتوزيع دفاتر العقود المرورية على المكاتب المجازة

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث لـ الخليج 365، ان " الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة باشرت بتوزيع دفاتر العقود المرورية على المكاتب المجازة".
واضاف وليد ان "سعر العقد المروري سيكون كما في السابق وهو 50 الف دينار عراقي".
واضاف وليد ان "سعر العقد المروري سيكون كما في السابق وهو 50 الف دينار عراقي".
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