إسرائيل تقلص مساحة الصيد بغزة إلى 10 أميال

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها قلصت مساحة الصيد قبالة قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه أراضيها.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إن إسرائيل شددت القيود المفروضة على الصيد قبالة قطاع غزة، وستسمح للصيادين بالوصول إلى مساحة 10 أميال بحرية كحد أقصى بدلا من 15 ميلا بحريا سمحت بها مطلع الأسبوع.

والأحد الماضي، سمحت إسرائيل للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالوصول إلى مسافة 15 ميلا بحريا كحد أقصى، بعد أن قلصت المسافة الأسبوع الماضي بسبب البالونات الحارقة.

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وحينها، قالت الوحدة المشرفة على المعابر إن إعادة توسيع مسافة الصيد "جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وتتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والمدنيين العزل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت قوات الاحتلال البحر أمام الصيادين بعد تصاعد العنف مع النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعادت إسرائيل وحددت مسافة الصيد بـ12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 مايو/أيار الجاري اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة حماس ثلاث حروب منذ عام 2008.