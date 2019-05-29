مقتل 10 مدنيين في قصف جوي بريف إدلب

آثار غارات جوية على إدلب السورية - أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين على الأقل قتلوا في قصف جوي للقوات السورية استهدف مناطق يسيطر عليها الإرهابيون بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضاف المرصد أن القوات الجوية السورية شنت غارات على قرية سرجة بريف إدلب الواقعة على خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة إرهابيي هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة سابقا) ومناطق الجيش السوري.

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (ذراع تنظيم القاعدة سابقا) على جزء كبير من محافظة إدلب وعلى مناطق متجاورة في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

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وتخضع محافظة إدلب ومناطق محيطة بها لاتفاق هدنة روسي-تركي تمّ إقراره في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونصّ الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين طرفي النزاع، إلا أن القوات السورية صعّدت منذ أسابيع وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من البلدات من الجهة الجنوبية.

ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، بلغت وتيرة القصف حدّاً غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق، حيث قتل منذ ذلك الحين أكثر من 180 مدنيا، وفق المرصد.

ودفعت العمليات العسكرية أكثر من 180 ألف شخص إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذّرت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الجمعة الماضي، من خطر حصول "كارثة إنسانيّة" في إدلب إذا تواصلت أعمال العنف.