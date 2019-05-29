العراق يسلم تركيا 188 من أطفال داعش

جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار اليوم الاربعاء بأن محكمة التحقيق المركزية شرعت بتسليم 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال البيرقدار في تصريح صحفي إن “محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق، بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم”.

وأضاف أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).