سوريا.. مقتل 10 مدنيين في قصف جوي بريف إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين على الأقل قتلوا في قصف جوي للقوات السورية استهدف مناطق يسيطر عليها الإرهابيون بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد المرصد أن القوات الجوية السورية شنت غارات على قرية سرجة بريف إدلب الواقعة على خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة إرهابيي هيئة تحرير الشام (فرع القاعدة سابقا) ومناطق الجيش السوري.

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (ذراع تنظيم القاعدة سابقا) على جزء كبير من محافظة إدلب وعلى مناطق متجاورة في محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

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وتخضع محافظة إدلب ومناطق محيطة بها لاتفاق هدنة روسي-تركي تمّ إقراره في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونصّ الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين طرفي النزاع، إلا أن القوات السورية صعّدت منذ أسابيع وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من البلدات من الجهة الجنوبية.