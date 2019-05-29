حكم بالإعدام على تونسي أدين في العراق بالانتماء لداعش

أصدرت محكمة في بغداد، الأربعاء، حكما بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أفادت مراسلة من وكالة فرانس برس.

وكان بريري (24 عاما) نقل في فبراير/شباط الماضي من سوريا إلى العراق، من ضمن 12 إرهابيا فرنسا، وتبين خلال محاكمته الأربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

ويأتي حكم اليوم بعد يوم من حكم آخر مماثل أصدرته محكمة في بغداد، الثلاثاء، بالإعدام على فرنسيين أدينا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال إرهابيين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي (33 عاما)، وكانا قد نقلا من سوريا إلى العراق نهاية يناير/كانون الثاني.

والأحد الماضي، أصدرت محكمة في بغداد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي عراقي قوله، إن المحكوم عليهم هم "كيفن جونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو"، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، ونقلوا مع 9 فرنسيين آخرين إلى العراق في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، خصوصا الموجودين في قبضة قوات سوريا الديمقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.

وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

ويستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الإرهابيين الأجانب، معتبرا أنها ستكون محاكمة ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.