سنشعل تل ابيب.. حماس تهدد بتصعيد جديد ضد إسرائيل

كتب سمر صالح

نشرت الصحف العبرية اليوم الأربعاء، نبأ تهديدات حماس بإشعال إسرائيل إذا لم تلتزم بالتفاهمات مع الحركة وتنفذ وعودها.

وهددت حركة حماس إسرائيل، بعودة التصعيد عند حدود قطاع غزة مالم تفي إسرائيل بوعودها في تفاهمات وقف إطلاق النار.

وذكر موقع "مفزاك لايف" ، أن حماس قالت إن الحكومة الإسرائيلية لم تفِ بوعودها كما نرى على أرض الواقع وتتهرب من تنفيذ التفاهمات.

وأوضح الموقع، أن حماس هددت بإعادة البالونات المتفجرة إذا لم تبدأ إسرائيل في تنفيذ التفاهمات كما وعدت، وإلا فإن التصعيد سيعود بشكل أكبر مما كان عليه في الماضي.