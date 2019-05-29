عثور على المواطن ع.ج.ي في العقد الخامس من العمر، جثة مصابة بطلق ناري في الرأس وبجانبها مسدس حربي داخل احدى دورات ​المياه​ في ​مستشفى​ دار الحكمة في ​بعلبك​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مصابة بطلق ناري في الرأس في مستشفى دار الحكمة في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.