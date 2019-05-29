شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جوزيف إسحق​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​لبنان​نا هو لبنان السيادة والإستقلال، لبنان الخالي من ​الفساد​ ولبنان الإقتصاد القوي... أمّا أنتم فاستمروا بالتلطّي وراء القراءات المغلوطة ل​تاريخ لبنان​ الحديث، لتمرير الصرف العشوائي بدون خطط واضحة والمساهمة في سقوط البلد اقتصاديًّا".

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كانت هذه تفاصيل خبر إسحق: استمروا بالتلطي وراء القراءات المغلوطة لتاريخ لبنان الحديث لتمرير الصرف العشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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