زارت وزير الطاقة ندى بستاني الى صالة الزبائن في مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك لمراقبة التخفيض على الاشتراكات. وقد استمعت بستاني الى شكاوى المواطنين.
واكدت بستاني انها ستعمل على حل ازمة الزحمة في المؤسسة، لافتة الى انه سيتم زيادة 3 "كاونتر" لخدمة الزبائن. واوضحت ان فكرة تخفيض الاشتراكات جاءت من المواطنين، وعلى المدى الطويل هذا ربح لمؤسسة الكهرباء، ولفتت الى ان هناك رفع للتعرفة حسب الخطة، ونحن نخفض الرسوم لتشجيع المواطن على الاشتراك.
ولفت الى ان اول بند بخطة الكهرباء هو خفض الهدر الفني، واعتبرت ان الخوف من خطة تطبيق الكهرباء موجود، وانا لا ارى الا كل ايجابية من قبل كل الافرقاء. واكدت ان حملة ازالة التعديات قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني زارت صالة الزبائن في شركة الكهرباء: حملة ازالة التعديات قائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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