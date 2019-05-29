صحناوي: شكرا لأفيوني لدفعه الأجندة الرقمية الى الامام

لفت النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "مشروع موازنة 2019 يتضمن إعفاء من مساهمات ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ عند توظيف أجراء جدد في شركات التكنولوجيا"، معتبرا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح لجعل ​لبنان​ مركز رقمي إقليمي. شكرا لوزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا ​عادل أفيوني​لدفعه الأجندة الرقمية الى الامام".

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