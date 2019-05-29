الموازنة بالارقام كما تم احالتها الى المجلس النيابي

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 على مجلس النواب للمصادقة عليه حيث من المتوقع أن تستغرق لجنة المال حوالي الشهر لدراسة المشروع ومن ثم إحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد ان استغرق البحث فيها 20 جلسة حكومية لاقرارها.
وقد وصلت نسبة العجز المستهدفة ضمن مشروع موازنة العام 2019 الى 7,59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بحوالى 90 الف مليار ليرة، حيث تم تخفيض النفقات الى 17,1 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 13 مليار دولار.
للاطلاع على نص مشروع قانون موازنة العام 2019 كاملااضغط هنا
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