مخرومي: قانون زيادة مساحات السكن حق لبيروت واجب إقراره

أكد النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "إيمانا مني بإعطاء كل صاحب حق حقه كان عقدي معكم، سأبقى من المطالبين بإقرار قانون يسمح بزيادة مساحات السكن في ​بيروت​، رغم الأصوات المعارضة التي تحول دونه.. إنه حق لبيروت واجب إقراره".

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