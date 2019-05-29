زعيم المعارضة الكندية يريد وقف عبور الحدود بشكل غير شرعي من الولايات المتحدة

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مونتريال: قال زعيم حزب المحافظين في كندا أبرز أحزاب المعارضة اندرو شير الثلاثاء إنه يريد وضع حد لعمليات عبور الحدود بشكل غير شرعي من الولايات المتحدة، عبر مراجعة اتفاق اللاجئين المبرم بين البلدين.

وقدم شير اقتراحه الخاص بسياسة الهجرة في حال هَزم حزبه في الانتخابات العامة في أكتوبر، الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

قال "سنعمل من أجل وضع حد للعبور غير الشرعي للحدود في نقاط غير رسمية مثل +روكسهام رود+ بإغلاق الثغرة في +اتفاق البلد الثالث الآمن+ الذي يسمح لبعض الأشخاص بتجنب الوقوف في خط الانتظار".

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بموجب الاتفاق المبرم عام 2004، فإن أي شخص يطلب اللجوء في الولايات المتحدة أو كندا، عليه أن يقدم الطلب في الدولة التي يدخلها أولًا.

لتجنب تلك القاعدة وضمان تمكنهم من تقديم طلب اللجوء في كندا، دخل آلاف المهاجرين الاراضي الكندية من خلال نقاط عبور غير رسمية مثل روكسهام رود، المنطقة الحدودية بين نيويورك وكيبيك.

وعبر قرابة 55 الف شخص الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا سعيا الى طلب اللجوء عام 2018، وفق الحكومة.

