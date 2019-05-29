شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار بعد تسلم"عشماوى": مصر تدحر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار التحية للدولة المصرية وجهاز المخابرات العامة والسلطات الليبية بعد تسلم الإرهابى هشام العشماوي والذى يعد أحد أخطر العناصر الارهابية التى قامت بعدد من العمليات الارهابية داخل مصر استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل .

وأضاف أبو العلا فى بيان اليوم، أنه يتوجب علينا توجيه التحية لرجال المخابرات المصرية والجيش المصرى الذين قدموا تضحيات عديدة وصد الهجمات الإرهابية بدلا من جموع المصريين واختاروا أن يكونوا حائط الصد الأول للدفاع عن الشعب المصرى .

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن الشعب المصرى يدرك أهمية القبض على الإرهابى هشام العشماوي والذى يعد أحد أهم العناصر الارهابية التى سعدت للنيل من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

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وأوضح أبو العلا ، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو دحر الإرهاب والاقتصاص لشهداء مصر من أيدى الإرهاب الغاشم، مؤكدا أن هشام عشماوى كان أحد أبرز المخطيين لكثير من العمليات الإرهابية التى تمت على مدار السنوات القليلة الماضية وحان الوقت للاقتصاص منه.