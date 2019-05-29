الجيش الروسي يتسلم 20 مقاتلة "سو-35 إس" قبل نهاية العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية العام المقبل، 20 مقاتلة "سو-35 إس" من الجيل الرابع.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء عن كريفوروتشكو قوله خلال زيارته لمصنع انتاج هذه الطائرات بمدينة كومسومولسك أون آمور: "تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ جميع التزاماتها في الوقت المحدد. سنستلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقا لشروط العقد الحالي، نتوقع استلام 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجاري والمقبل".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المصنع المذكور يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيدا من تجربة استخدامها في سورية، وبفضل التعديلات التالية ستتمكن مقاتلات "سو-35 إس"، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية فئتي "جو- جو" و" جو- سطح".