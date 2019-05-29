بولتون : الإمارات والسعودية وأمريكا على اتفاق بشأن خطورة النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ثقة واشنطن في أن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق بشأن خطورة السلاح النووي الإيراني.

وقال بولتون - في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) بالعربية اليوم الأربعاء - "نسعى لأن نكون حذرين ومسؤولين بشأن الرد على الأنشطة الإيرانية وأنشطة أذرعها في منطقة الخليج" .. مضيفا "أنه من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن في خليج عمان خارج المياه الإقليمية للإمارات".

وشدد على أن هدف بلاده أن توضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.