"تحالف دعم الشرعية": بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع حوثية في محافظة الضالع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء عملية استهداف نوعية لمواقع حوثية في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
ونقلت قناة "العربية" عن التحالف، الذي تقوده السعودية، أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني. وقد اتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين".
كما أكد أن "العملية في الضالع هدفت لتحييد القدرات الحوثية على تنفيذ الأعمال العدائية".
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