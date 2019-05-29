وكالات- داهمت السلطات الألمانية مقر شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات ومكتب جهة تنظيمية محلية اليوم الثلاثاء28 ماي 2019 ، وذلك ضمن التحقيق بشأن أعمال فساد.
وقال الادعاء العام في مدينة شتوتجارت في بيان إن ستة أشخاص، بينهم "أشخاص في مناصب قيادية" في شركة بورشه، معرضون لمواجهة اتهامات بانتهاك الثقة.
ويقول الادعاء إن مسؤولا بالهيئة المالية المحلية في شتوتجارت مرر معلومات سرية خلال أعمال مراجعة لمستشار ضرائب في بورشه، وتلقى " مزايا" في المقابل.
كما تشتبه السلطات أيضا أن عضوا سابقا بمجلس العاملين في بورشه تلقى تعويضات مرتفعة بشكل غير معتاد عن عمله. كما أنه يتم التحقيق مع ستة أشخاص آخرين على خلفية تهم تتعلق "بخيانة الثقة". ولم يقدم الادعاء مزيدا من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مداهمة مقرّ شركة "بورشه" الألمانيّة في إطار التحقيق في قضيّة فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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