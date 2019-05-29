الجيش الروسي يتسلم 20 مقاتلة "سو35- إس" خلال عامين

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية العام المقبل، 20 مقاتلة "سو35- إس" من الجيل الرابع.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، عن كريفوروتشكو قوله خلال زيارته لمصنع إنتاج هذه الطائرات بمدينة كومسومولسك أون آمور: "تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ جميع التزاماتها في الوقت المحدد. سنستلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقاً لشروط العقد الحالي، نتوقع استلام 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجاري والمقبل".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المصنع المذكور يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيداً من تجربة استخدامها في سوريا، وبفضل التعديلات التالية ستتمكن مقاتلات "سو35- إس"، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية فئتي "جو- جو" و "جو- سطح".

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