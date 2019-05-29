المجلس الانتقالي السوداني: هناك دول تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، الثلاثاء، إن هناك دول متربصة تريد أن يكون السودان مثل سوريا أو ليبيا.

وجدد دقلو، في إفطار للإدارات الأهلية في العاصمة الخرطوم، رفض المجلس للتهديدات، مشدداً على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق، موضحاً أن "هناك دول متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سودانية.

وذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع، مطالباً إياهم بالعودة إلى شعاراتهم، وسيتم الاتفاق معهم إذا فعلوا ذلك.

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وذكر حميدي أن الجيش السوداني جزء من الثورة ولولا انحيازه لها لما سقط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وكشف عن جهات، لم يسمها، قال إنها تحاول استغلال الثورة لتحسين صورتها. وقال "لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية".

وتوقفت المحادثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.