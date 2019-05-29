كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع التركي: أنقرة لم تتلق إنذارا من واشنطن بشأن صفقة إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة مع قناة هابيرتورك التركية، إن أنقرة لم تتلق إنذارًا من واشنطن بشأن صفقة إس-400.

يأتي تصريح "أكار"، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد قدمت إنذارًا نهائيًا لتركيا، مهددة بطرد أنقرة من برنامج طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إذا لم تتخلى الحكومة التركية عن أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية.

وأكد الوزير، أنه لن يعلق على "الافتراضات" عندما سُئل كيف تتصرف تركيا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة.

وأضاف "أكار": "نحن نتصرف وفقًا للالتزامات التي تعهدنا بها، مع التأكيد على أن تركيا دفعت بالكامل تكاليف تسليم مقاتلات طراز إف-35 من الولايات المتحدة، وأن الطيارين الأتراك يتدربون بالفعل على الطائرات الجديدة.