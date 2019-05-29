كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة دولية تطلب من باكستان إطلاق سراح صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت منظمة دولية تدافع عن حقوق الصحفيين باكستان على الإفراج الفوري عن مراسل اُعتقل بسبب تغطيته للاشتباك العنيف الذي وقع هذا الأسبوع بين الأقلية البشتونية والقوات في منطقة شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، وهي مجموعة مقرها نيويورك، في بيان يوم الثلاثاء، إن جوهر وزير، وهو مراسل يعمل لصالح محطة تلفزيون خيبر الخاصة، تم احتجازه في بلدة بانو بعد نشر تقرير عن مظاهرة حركة حماية البشتون، وحملة من قبل قوات الأمن.

وجاء الاعتقال، بعد أيام من اشتباك المجموعة التي يقودها اثنان من النواب مع القوات في موقع للجيش في منطقة وزيرستان الشمالية، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة خمسة جنود وقتل ثلاثة نشطاء.