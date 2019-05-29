كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تشدد على ضرورة الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدعو روسيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لجهة الانسحاب العسكري من سوريا في أسرع وقت.

وقال بيان روسي سوري مشترك صادر عن هيئتي التنسيق الوزاري: "نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية اتخاذ موقف مبدئي للتأثير على الولايات المتحدة لحل مسألة إخراج قواتها في أسرع وقت من الأراضي السورية المحتلة".

Advertisements

ونوه البيان إلى أن القوات الأمريكية التي دخلت سوريا بالطريقة غير المشروعة تعيق جهود إعادة الحياة السلمية إلى سوريا.