بعد توالي حوادث حافلات العمال.. سائقون: نواجه ضغطا “والباطرونات” مكبرين كرشهم -فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر عدد من السائقين المهنيين، عن قلقهم اتجاه ارتفاع وثيرة حوادث السير التي شهدتها مدينة طنجة منذ مطلع يناير الجاري.

وأفاد أحد المهنيين، في حديث مصور مع “اليوم24″، أن أرباب العمل يمارسون ضغوطات كبيرة على السائقين، من ناحية احترام الوقت المحدد لوصول الرحلة، إضافة إلى ضغط العمال بسبب اضطرار السائقين التوقف في عدد من النقاط وانتظارهم لدقائق، وهو ما يزيد من متاعب المهنيين.

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وأضاف المتحدث ذاته، أن بعض السائقين يضطرون الزيادة في السرعة القانونية، من أجل الوصول في الوقت المحدد، وإلا سيقتطع أرباب عملهم من أجرتهم الشهرية مبالغ مالية تصل إلى 1000 درهم.

واسترسل المتحدث نفسه، أن كل هذه الضغوطات تنعكس سلبا على سلامة السائق النفسية والجسدية، وتسبب أوقات السياقة غير المنتظمة في قلة النوم وعدم التركيز، وهو ما ينتج عنه ارتفاع في عدد حوادث السير المفجعة.