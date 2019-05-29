مستشار الرئيس الإيراني يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قالت الشرطة الإيرانية إن مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، محمد علي نجفي سلم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته “ميترا”.

ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية عن القاضي محمد شهرياري، أن زوجة نجفي، وهي امرأة شابة، قُتلت في منزلها في حي سعادت آباد، شمال طهران، الثلاثاء.

وميترا نجفي هي الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، وهو عمدة إصلاحي سابق لطهران وأحد المقربين من روحاني الذي استقال من منصبه عام 2017.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل أثاروا قضية الاختلاف في العمر بين الزوجين، ما أثار حفيظة ميترا نجفي التي استنكرت في وقت سابق الحملة ضدهما، وكتبت عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”: “هناك من اتهمونا بأن لدينا علاقات غير شرعية وتدخلوا في خصوصياتنا رغم أن السيد نجفي تقدم لي بطلب الزواج بشكل شرعي وباحترام كبير، وقد وافقت على ذلك بعد التشاور مع عائلتي”.

Advertisements

وأضاف: “إننا نعيش حياتنا بشكل طبيعي، بينما يبث الآخرون الإشاعات ضدنا وروجوا بأن الزواج بيننا تم، لأن سبقته علاقات غير مشروعة”.

وتم تعيين نجفي عمدة لطهران في يوليوز 2017 لكنه قدم استقالته إلى مجلس مدينة طهران في 13 مارس 2018 حيث كتب صحافيون إصلاحيون أنه استقال تحت ضغط سياسي، لكنه أشار إلى “المشاكل الصحية” كسبب للاستقالة.

ونقلت مواقع إخبارية أن استقالة نجفي جاءت بعد خلافاته مع الحرس الثوري حول الاستيلاء على ممتلكات وأراض تابعة لبلدية طهران بشكل غير قانوني، وكذلك جهوده في متابعة ملفات الفساد المرتبطة بالحرس الثوري، وخاصة قضية شركة “ياس” القابضة.