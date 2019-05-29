إخلاء 15 عائلة بالأغوار واعتقالات بالضفة والأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 15 عائلة من منازلهم بالأغوار بذريعة التدريبات العسكرية، فيما اعتقلت العديد من الشبان بالضفة، كما تم اعتقال 3 فتية من داخل المسجد الأقصى.

وشرع جيش الاحتلال بالتدريبات العسكرية منذ ساعات الصباح الباكر، وتمت التدريبات التي شملت استعمال الذخيرة الحية وقذائف الدبابات في مناطق حمصة، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف الرأس الأحمر، كما منعت تلك القوات عشرات العائلات من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم، بحسب ما أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة.

وذكر دراغمة أن التدريبات المستمرة منذ 15 يوما في منطقة الأغوار الشمالية، أدت لإحراق مئات الدونمات، وتهجير عشرات العائلات، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.

إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال الدهم والاقتحام في الضفة الغربية المحتلة، وفجر اليوم الأربعاء، اعتقل العديد من الشبان خلال مداهمة وتفتيش منازلهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة أسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مازن الأطرش، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما فتشت منزل الاسير المحرر شكري مجاهد في منطقة الجلدة بمدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكرية في منطقة أم الدالة بالمدينة وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

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أما في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، 3 فتية من ساحات المسجد الأقصى، بعد أن لاحقتهم واقتادتهم للتحقيق دون معرفة أسباب الاعتقال.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي محمد محمود، أن شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من المسجد الأقصى، بحجة دخولهم إلى مدينة القدس دون تصاريح.

وأضاف المحامي محمود إن قوات الاحتلال اعتقل السيدة رجاء عمر بعد اقتحام منزلها في بلدة أبو ديس ، واقتادتها للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية.

واندلعت في ساعات الليل مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال، في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وذلك بعد أن داهمت قوة عسكرية للاحتلال البلدة وتواجدت بالقرب من مبنى البلدية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن إصابة أحد من الشبان.