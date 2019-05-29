بريطانيا: امرأة تُحاكم بعد إنفاقها الملايين بمتجر مجوهرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُحاكم السلطات البريطانية، امرأة لحصولها على ثروة غير مشروعة، والتي تمّكن رصدها بسبب المبالغ الطائلة التي أنفقتها خلال مدّة زمنية قصيرة على "الرفاهيات".

وكشفت وثائق المحكمة اليوم الثلاثاء، أن زاميرا حجييفا التي تشتبه السلطات البريطانية في أنها حصلت على ثروة غير مشروعة أنفقت 600 ألف جنيه إسترليني (760 ألف دولار) في يوم واحد بمتجر "هارودز" التجاري الراقي وذات مرة دفعت 30 ألف جنيه إسترليني مقابل شوكولاتة.

وتعد حجييفا أول شخص يخضع لأمر الثروة غير المبررة، والذي يسمح للسلطات البريطانية بمصادرة الأصول من أشخاص يشتبه في ضلوعهم في فساد أو جرائم منظمة.

وقال محققون إن هاجييفا أنفقت 16 مليون جنيه في "هارودز" بين عامي 2006 و 2016، باستخدام 35 بطاقة ائتمان صادرة عن بنك يديره زوجها.

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ونشرت وثائق المحكمة تفاصيل الإنفاق بما في ذلك 5.75 مليون جنيه في متجري المجوهرات بوشرون وكارتييه، ومليون جنيه في قسم ألعاب هارودز و 30 ألف جنيه في متجر الشوكولاتة غوديفا.

تم منح هاجييفا الإذن للطعن في الأمر أمام محكمة الاستئناف.