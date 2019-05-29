تحري هلال شوال من عرابة البطوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني إن تحري هلال شوال 1440 هـ/ 2019 م سيكون من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، وذلك من خلال جهاز تلسكوب متطور.

ويأتي هذا التحري لهلال عيد الفطر بالتنسيق والتعاون مع داري الإفتاء الفلسطينية والأردنية.

وأفاد رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني، د. مشهور فواز، أن "عملية رصد وتحري الهلال يعتبر فرضا كفائيا؛ ونحن نقوم بهذه الخطوة بناء على طلب دار الإفتاء الفلسطينية بتحري الهلال".

وأضاف أن "هذه المبادرة المباركة التي قام بها المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني تضفي دقة على عملية التحري وتوسع دائرته فلربما لا يرى في عمان او القدس ويرى في بلدة أخرى تشارك القدس وعمّان في المطلع".

وأكد د. فواز أنه "سلفا نقول نحن نعرّف أنفسنا كمساندين ومساعدين لداري الإفتاء الفلسطينية والأردنية فوحدة القطر الواحد تلزمنا جميعا، ولن يتم الإعلان إلا بالتنسيق والتشاور معهم".

ومن جهته، دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر شوال 2019، وذلك بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 رمضان 1440 هـ، الموافق 3 حزيران/ يونيو 2019م.

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يذكر أن المركز الفلكي الدولي أفاد أن الرؤية يوم الإثنين غير ممكنة بجميع الوسائل من جميع قارات أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأميركيتين باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة. ولذا فإنّ أغلب الاحتمالات أن يكون العيد يوم الأربعاء الموافق 5.6.2019 ويكون يوم الثلاثاء 4.6.2019 م هو المتمّم لشهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة الكريمة، قال المجلس الإسلامي للإفتاء إن بداية صلاة عيد الفطر ستكون الساعة 5:50 وذكّر الأهل بالمبادرة بإخراج صدقة الفطر منذ الآن ليتسنى للفقير المحتاج أن ينتفع بها وذكّر بعدم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد.

وقال الخبير الفلكي، د . عبد الله خطبا، إنه "سنستخدم تلسكوبا عملاقا في عرابة بالتعاون مع المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني".

وأفاد الخبير الفلكي أن "هلال عيد الفطر سوف يولد قبل مغيب شمس يوم الإثنين 3.06.2019 بما يقارب سبع ساعات ونصف، وهذه مدة لن تسمح لنا برصد ورؤية هلال شهر شوال في ذلك المساء.

أما في بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا الإسلامية فستسحيل الرؤيا أيضا بالعين المجردة حيث ستكون أطول مدة سيمكث فيها الهلال فوق الأفق لا تتعدى الـ16 دقيقة. ومع قلة الإضاءة للهلال ومع ضوء الشمس الذي سيحجب ضوء الهلال ستستحيل الرؤيا. وأما بالنسبة للتحري من الداخل فإننا سنستعمل تلسكوبا عملاقا في مدينة عرابة على أمل رؤية الظل الدائري للقمر علها تساعد الهيئة الشرعية في التحري واتخاذ القرار".