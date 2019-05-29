انت الان تتابع تفاصيل خبر زيارة غير معلنة لرئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا للقاء حفتر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 09:51 صباحاً - التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، مساء الثلاثاء، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، في زيارة لم تعلن تفاصيلها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية المصرية إن كامل زار دولة ليبيا والتقى حفتر.

وبحسب الوكالة فإن حفتر أطلع رئيس المخابرات العامة المصرية على تطورات الأوضاع فى ليبيا، مؤكداً "قوة العلاقات مع مصر".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن رئيس المخابرات العامة عاد إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة.

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وكان خليفة حفتر زار القاهرة في 9 مايو، واجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ثاني لقاء منذ إطلاقه هجوماً على الحكومة الشرعية في طرابلس مطلع أبريل الماضي.

وفي 22 من الشهر ذاته كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا، قائلاً: "نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسي".

وأعرب شكري، خلال حفل إفطار للوزارة، عن دعم بلاده لـ"لجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر، قائلاً: "عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية".

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين، لكونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.