شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. الأمم المتحدة تسلم 20 سيارة لمرافق محمد الحوثي بالحديدة "صورة" والان مع التفاصيل

أثارت عملية تسليم UNDP عشرين سيارة في الحديدة لمليشيا الحوثي الارهابية جدلا واسعا بشأن عمل الامم المتحدة المشبوه والمنحرف عن مساره الطبيعي الى دعم مباشر للحوثيين. وكانت الامم المتحدة قد سلمت يوم امس 20 سيارة لشخص في الحديدة لمكافحة الالغام. وعرض ناشطون صورة الرجل الذي تسلم السيارات وظهر أنه مرافق سابق للقيادي المليشياوي محمد علي الحوثي. واعتبر سياسيون ومراقبون ان هذا الدعم عبارة عن مشاركة من الامم المتحدة في قتل اليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة.. الأمم المتحدة تسلم 20 سيارة لمرافق محمد الحوثي بالحديدة "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.