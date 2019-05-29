شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أصبحت الجامعات الدولية حلم بعيد المنال على الطلاب القطريين؟ والان مع التفاصيل

يسعى تنظيم الحمدين لصناعة مكانة وهمية لإمارته، في حقوق التعليم الجامعي، من خلال إطلاق أبواقه الإعلامية للاحتفاء ببرامجه التعليمية، والاحتفاء بالجامعات الدولية التي تفتح فروعا لها في إمارته، وتخصيص الأمير الصغير لمبالغ ضخمة للإنفاق عليها، دون النظر لمدى استفادة القطريين من هذه الجامعات، التي يصل عددها 8 جامعات مقابل جامعتين حكوميتين فقط.

وكشف طلاب المرحلة الثانوية في قطر عن حجم الزيف الذي تروج له أبواق تميم، من خلال إعلان رفضهم للشروط التعجيزية التي تضعها هذه الجامعات أمام طلاب قطر، إضافة لعدم وجود مقاعد كافية، مقارنة بحجم الإمكانيات التي توفرها حكومة تميم لهذه الجامعات.

الإجحاف القطري تجاه الطلاب دفع كثير منهم للسفر للدراسة بالخارج، بدلا من الإحباط الذي ينتظرهم على أبواب الجامعات الدولية التي تحتضنها بلدهم.

في تقرير لها سلطت صحيفة الراية المقربة من تنظيم الحمدين الضوء على العراقيل التي تضعها الجامعات الدولية أمام طلاب قطر، كاشفة عن حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر القطرية في سفر أبنائها للتعليم بالخارج بينما الجامعات الموجودة ببلدهم ترفضهم.

وقال عدد من الطلاب والخبراء التربويين إن الطلاب القطريين يسجلون حضوراً خجولاً في بعض الجامعات العالمية نتيجة لشروط القبول الصعبة فيها، مؤكدين أن وزارة التعليم القطرية تتجاهل تعريف الطالب بمتطلبات القبول وكيفية اجتيازها.

وتحدث طالب يدعى مبارك المنصوري، طالب ثانوي بمدرسة جاسم بن حمد الثانوية، للصحيفة قائلا إن شروط القبول في الجامعات العالمية في قطر صعبة للغاية فضلاً عن مقاعدها المحدودة، حتى أن القبول في الجامعات خارج قطر يكون أسهل بكثير منها.

وقال إنه قرر أن يدرس بالخارج بعد تخرجه في الثانوية، مؤكدا أنه ينوى السفر للولايات المتحدة لدراسة مجال إدارة الأعمال.

ولفت إلى أن الشروط تتضمن الحصول على معدل مرتفع، وكذلك اجتياز الاختبارات الدولية لافتاً إلى أن هذه الاختبارات تعتبر من أصعب الشروط التي تفرضها الجامعات خاصة وأنهم يطلبون نسبة عالية جداً وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة لنا كطلاب ثانوية.

وفي السياق ذاته أكد جلال الجردلي، مرشد أكاديمي، أن صعوبات القبول لدى الجامعات العالمية الموجودة في قطر تكمن في اعتمادها على متطلبات الجامعة الأم كالحصول على درجة اختبار الرياضيات السات، وامتحان التوفل، وكتابة مقالات شخصية ورسائل توصية والنشاطات اللاصفية، موضحاً أن مثل هذه المتطلبات تحتاج تأهيلاً مسبقاً خلال المرحلة الثانوية.

ولفت إلى أنه فضلاً عن الصعوبات الخاصة بالشروط باعتبارها جامعات دولية فإن عدد القبول في هذه الجامعات قليل جداً مقارنةً بالإمكانيات الضخمة والمباني الكبرى، إلا أنه يتم قبول على سبيل المثال من بين 1500 متقدم يتم قبول 50 فقط، فيما عدا بعض الجامعات التي يمكن أن تقبل 100 طالب، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات هذه الجامعات التي توفرها الدولة والتي يمكنها قبول عدد أكبر.

وأرجع سبب قلة أعداد المقبولين والانتقائية الكبيرة التي تتمتع بها معايير القبول في مثل هذه الجامعات العالمية أنهم يحاولون الحفاظ على مستوى محدد من المخرجات التعليمية، لافتاً إلى أن شروط الجامعات البريطانية أقل تشدداً من الجامعات الأمريكية.

وتابع أن عدداً من هذه الجامعات نجد فيها أن عدد الموظفين وأعضاء هيئة التدريس أكبر من عدد الطلاب، ولكن بشكل عام هناك زيادة ملحوظة في أعداد القطريين المقبولين في مثل هذه الجامعات داخل وخارج قطر، وهناك بعض البرامج التي تقدم لتهيئة الطلاب لاجتياز شروط القبول في الجامعات العالمية مثل برنامج الجسر الأكاديمي على سبيل المثال.

واعتبر الطالب سامي محمد العمري - طالب بمدرسة جاسم بن حمد الثانوية، أن أكبر تحد يواجهه كطلاب لدخول مثل هذه الجامعات هو قلة أعداد المقبولين في هذه الجامعات.

وقال إنه يتمنى تخفيف شروط القبول في الجامعات الموجودة في قطر لنتمكن من القبول فيها بسهولة، لافتاً إلى أنه ينوي الالتحاق بجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية للابتعاث لديها.

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وأضاف: من الممكن التغلب على صعوبة شروط القبول عن طريق الحصول على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية منذ الصف الحادي عشر، أي قبل الانتهاء من الثانوية العامة، وكذلك الحرص على الحصول على أعلى معدل ممكن ودرجات عالية في الرياضيات وأن نسعى لتنمية مهاراتنا وقدراتنا في اللغة الإنجليزية والاجتهاد للحصول على نسبة مرتفعة للحصول على قبول في الجامعة التي نرغب في دخولها.

ومن جهته أكد الخبير التربوي أحمد الساعي، أستاذ التربية بجامعة قطر، أن الجامعات العالمية الموجودة في قطر تتبع في أغلبها لشروط الجامعات الأم، ولكن شرط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية وبعض الاختبارات الدولية ضرورية للقبول ولا تنازل عنها في حالة الدراسة بالإنجليزية.

وتابع: "أما الشروط الأخرى التي تعتبر تعجيزية فلابد من أن تتمتع ببعض المرونة، ولكن من حق الجامعات عدم التنازل عن شرط اجتياز اختبارات الإنجليزية، لافتاً إلى أن هناك صعوبة في التراجع عن بعض معايير القبول إذا كانت الجامعة تتبع شروط الجامعات الأم، إلا إذا كان متاحاً التفاوت في الشروط من دولة لأخرى، موضحاً ضرورة مراعاة حالات الطلاب المحليين وتقييم مستواهم العلمي، مع ضرورة اقتراب شروط القبول لهذه الجامعات مع الجامعات الوطنية باعتبارها تتوافق مع المجتمع القطري".

وطالب الساعي بضرورة زيادة عدد القبول في هذه الجامعات طالما أن لديها إمكانيات ضخمة، خاصة وأن الفرص التي توفرها تكون ضعيفة جداً مقارنةً بالأعداد المتقدمة إليها سنوياً.

وقال الطالب مشعل رجاء الشمري، طالب بالمرحلة الثانوية إن الالتحاق بإحدى الجامعات العالمية يمثل حلم بعيد المنال على الطلاب القطريين، بسبب الشروط المجحفة التي توضع من قبل إدارات الجامعات، وعدم وضع معايير لتخرج طلاب مؤهلين لها.

وقال إن القبول في الجامعات العالمية الموجودة في قطر حلم بعيد المنال بسبب الشروط الصعبة في القبول وكذلك قلة أعداد المقبولين لديهم، خاصة وأنها لا تتطلب لغة انجليزية وحدها ولكنها تتضمن كذلك شروطاً أخرى عديدة.

وأوضح أن الطلبة بحاجة لمزيد من التوعية بشأن متطلبات القبول خاصة وأن العديد من الطلاب لا يعرفون شيئاً عن الاختبارات الدولية لافتاً إلى ضرورة العمل على تطوير الذات والمهارات اللغوية في اللغة الإنجليزية لتحصيل قبول في الجامعات.

الأمر نفسه أكدته عائشة السادة –خريجة ثانوية وتم قبولها في جامعة قطر، والتي قالت إنها تقدمت بالفعل لعدد من الجامعات العالمية، ولكنها تراجعت وسحبت أوراقها بسبب الإجراءات المعقدة.

وقالت: "على الرغم من إمكانية قبولي إلا أنني فضلت أن أقدم في جامعة قطر وبالفعل تم قبولي".

وتابعت: كان يتم توجيهي نحو ضرورة دخول برنامج أكاديمي مدته عام للتأهيل لدخول الجامعات العالمية، كما أنه غير مؤكد القبول فيه، ولكنني وجدت صعوبة قضاء سنة دراسية أخرى قبل دخول الجامعة، وفضلت دخول الجامعة مباشرة، كما أن معدل اختبار الإنجليزية المطلوب مرتفع جداً.

وأضافت على الطلبة الحصول على تدريبات مكثفة قبل التخرج من الثانوية للحصول على درجات عالية في الاختبارات الدولية ولابد أن تتوفر لديهم الرغبة في الاستمرار في الجامعة وتحديد أهدافهم.

وأكد طالب يدعى معد النعمة أن الآلاف يتقدمون للدراسة بالجامعات الدولية إلا أن عدداً بسيطاً جداً الذي يتم قبوله، كما أن الفرص محدودة للغاية.

وتابع: الحصول على قبول من جامعات خارج قطر أسهل من التقديم لدى الجامعات الموجودة محلياً، على الرغم من أن الأولوية للطلاب القطريين إلا أن المقاعد محدودة وهذه النسب تلعب دوراً كبيراً في القبول في هذه الجامعات.

وأضاف أن القبول لا يعتمد على المعدل الأكاديمي فقط، فأحد أصدقائي كان معدله كبيراً جداً إلا أنه لم يتم قبوله بسبب النظر لأمور أخرى بجانب المعدل، وتم قبول آخرين معدلهم الأكاديمي أقل منه بكثير، ومن الممكن أن يجتاز الطلاب كافة الاختبارات ويحصلون على النسب المطلوبة إلا أنهم لم يحصلوا على قبول بسبب عدم القدرة على استيعاب الأعداد المتقدمة.