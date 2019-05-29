شكرا لقرائتكم خبر عن بروفسور يبدي تخوفه من نفوق الروبيان على سواحل حضرموت والان مع التفاصيل

يوشك تصريف المجاري في بحر مدينة المكلا، على عمل كارثة بيئية محتمة على المدى القريب.

متنزهون ومواطنون بمدينة المكلا، تفاجأوا بمشاهدة نفوق أعداد كبيرة من الروبيان أو ما يعرف "بالجمبري"، ممتدا على طول ساحل شارع الستين، الامر الذي دفعهم لمغادرة الشاطئ مع مرافقيهم على الفور.

Advertisements

ويقول مثقوفون وأكاديميون محليون، إن سبب هذا الأمر الذي يوشك على أن يكون كارثة بيئة خطرة، يأتي بسبب مشروع صرف صحي بدت عليه علامات الفشل.

من جانبه، قال البروفيسور خالد يسلم بلخشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نبهنا وحذرنا من ضخ المخلفات الصلبة في بحرنا ومن مشروع المجاري الفااااااااااااااشل".

مضيفا بالقول: "نفوق الروبيان على ساحل الستين بالمكلا، تزايد بأعداد مخيفة".