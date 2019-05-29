شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يلتقي وفدين من روسيا وإثيوبيا والان مع التفاصيل

ناقش الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مع وفدين من روسيا وإثيوبيا سبل ترسيخ القيم الإنسانية وآفاق تعزيز قيم المواطنة والتعايش.

وبحث الدكتور علي راشد النعيمي، خلال لقائه رمضان عبد اللطيفوف، ممثل جمهورية روسيا الاتحادية الدائم في منظمة التعاون الإسلامي، سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة ونشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح والمحبة وترسيخ الانتماء للوطن واحترام القانون والحوار والتعايش مع الأديان والثقافات الأخرى.

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حضر اللقاء، الذي عقد في مكة المكرمة، الوفد المرافق لممثل جمهورية روسيا في منظمة التعاون الإسلامي المشارك في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وراديك عمادالدينوف، مساعد رئيس جمهورية تتارستان.

كما بحث رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ووفد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا برئاسة الشيخ جيلان خضر، نائب رئيس المجلس لشؤون المجتمع المسلم، آفاق تعزيز قيم المواطنة والتعايش التي تخدم الاستقرار والتنمية في إثيوبيا.

يُذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له ويضم 600 عضو من 140 دولة فيما تتشكل أمانته العامة من 17 عضواً يمثلون المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية في شتى أرجاء العالم، ويهدف إلى الارتقاء بدور المجتمعات المسلمة وأفرادها في تنمية دولها وتحقيق الاندماج الإيجابي للمسلمين في أوطانهم، بجانب تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين.