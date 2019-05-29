شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب يشل الحياة في السودان وتلويح بالعصيان والان مع التفاصيل

أصيبت الحياة في السودان بالشلل التام، مع سريان الإضراب العام الذي دعا إليه تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الثلاثاء، احتجاجاً على تأخر المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة إلى المدنيين.

ويأتي ذلك بعد التصعيد مساء أمس الإثنين بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، إثر تمسك الأخيرة بالأغلبية في المجلس السيادي فضلاً عن الرئاسة وتلويحها بالعصيان المدني.

ونفذ السودانيون الإضراب العام في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتوقفت الحياة في الشوارع والمرافق العامة، مع بدء اليوم الأول للإضراب الذي سيستمر إلى يوم غد الأربعاء.

تصعيد بين الانتقالي والتغيير

تعثرت المحادثات بين تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يمثل المحتجين وضباط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل(نيسان) الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

واتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، قوى الحرية والتغيير بأنها "لا تريدهم شركاء بل في موقع شرفي"، في حين أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس، أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، قائلاً "لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً".

ويأتي هذا في الوقت الذي يتوجه فيه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وقالت صحيفة الصيحة المحلية الصادرة اليوم إنّ "البرهان سيغادر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة قصيرة استكمالاً للجولات الخارجية التي ابتدأها منذ أيام".

وأكّدت أنّ جولات البرهان ستشمل دولاً أخرى بالجوار بغرض دفع العلاقات بين السودان ودول محيطه العربي والأفريقي، فضلاً عن تنوير الزعماء والقادة في المنطقة بتطورات الأوضاع بالساحة السودانية حالياً، وأشارت إلى أنّ البرهان سيغادر إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمتي المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية المقرر عقدهما يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن جهتها، حذرت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري من أية محاولة لتشكيل حكومة بشكل منفرد، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة بمثابة صبّ الزيت على النار، معلنة عن إضراب سياسي مفتوح وعصيان شامل حال عدم الاتفاق مع المجلس العسكري.

وكشف عضو التفاوض بقوى التغيير محمد ناجي الأصمّ، عن مشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الإضراب المُعلن، واصفاً التباين في الرؤى بين قوى التجمع بالطبيعي، مؤكداً اتفاقها على الحد الأدنى وحرصها على وحدتها وتحقيق المطلب الأساسي بنقل السلطة لحكومة مدنية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المحامي وجدي صالح، إن "جميع الخيارات مفتوحة حال لم يتمّ التوصّل إلى نتيجة في التفاوض مع المجلس العسكري"، مؤكّداً أنّه سيتمّ التصعيد إلى أعلى نحو الإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني المفتوح ولن يتم رفعه إلا بعد تسليم السلطة لحكومة مدنية.

يذكر أن تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، كان أكد في بيان أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض".

إضراب ناجح

واصلت "قوى الحرية والتغيير" تصعيد حملتها التعبوية للإضراب وسط القطاعات الحكومية العامة والقطاع الخاص، وشارك مختلف فئات السودانيين في الإضراب، ولاسيما القطاعات الحيوية، ومنها البترول والكهرباء، والبنك المركزي والنقل، والموانئ البحرية والبرية ومطار الخرطوم الدولي، وكما علقت شركات الطيران الدولية الرحلات من وإلى السودان.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أن الإضراب المُعلن اليوم وغداً الأربعاء، يشمل العاصمة الخرطوم والأقاليم في القطاعين العام والخاص، مع منح استثناءات لعدد من الفئات.

وأضاف أن الإضراب لا يشمل في القطاع الصحي حوادث المستشفيات والنساء والتوليد، والحضانة، والعناية المكثفة، والطب النووي، والتغذية العلاجية للأطفال، وبنوك الدم، ومراكز غسيل الكلى، مشيراً إلى أن الإضراب في قطاع الكهرباء والمياه يشمل إضراب قسم المبيعات في قطاعي الماء والكهرباء، وإضراب العاملين في منشأة الكهرباء والماء، مع استثناء أقسام الطوارئ.

وأوضح أن الإضراب لا يشمل في القطاعات الأخرى، أوامر التشريح المتعلقة بالوفيات، والمنتظرين بالحراسات الذين لهم حق الخروج بالضمان، وخدمات الإنترنت، وقد ساد الهدوء في الحركة المرورية في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن رئيسية أخرى خلال الفترة الصباحية، بينما نظم عمال بشركات صناعية وقفة احتجاجية تزامنا مع بدء الإضراب.

وقال الكاتب الصحافي عضو شبكة الصحفيين السودانيين، حسن فاروق إن "المؤشرات حتى الآن كلها تشير إلى نجاح الإضراب، فالأخبار الواردة من مطار الخرطوم ومطار نيالي وغيرها أنها متوقفة فضلاً عن كثير جداً من المحال التجارية والصحف والشركات الخاصة والعامة وخدمات الكهرباء وغيرها كلها متجاوبة مع الدعوة للإضراب".

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنادي القضاة في السودان، بدء الإضراب حيث سيتم داخل المحاكم بحضور القضاة إلى مواقعهم والانصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أية أعمال قضائية أو إدارية.

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وقالت اللجنة إن "الخطوة تأتي تعبيراً للدور الذي يلعبه القضاة في المسألة الوطنية"، مؤكدة أنها امتداداً لما سطره قضاة السودان من مواقف قوية ومشرفة على مر التاريخ تعبيراً عن وطنيتهم وإخلاصهم للوطن، مشددة على ضرورة تنفيذ الإضراب في كافة المحاكم التابعة للأجهزة القضائية الثلاثة في ولاية الخرطوم وجميع الأجهزة القضائية بولايات السودان.

وتوقفت محطة الحافلات الرئيسية المعروفة باسم "ميناء الخرطوم البري" نتيجة الإضراب، كما تعرقلت حركة الطيران في مطار الخرطوم بعد ما أكد تجمع الطيارين السودانيين التزامهم بالإضراب، وكما أعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.

وأعلنت الخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران"، عن تعليق رحلاتها إلى السودان بسبب الأحداث السائدة بعد الدعوة إلى إضراب يشمل الملاحة الجوية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتاً حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل تجمع المهنيين السودانيين في جميع القطاعات.

ونشر المغردون صوراً لمحاولاتهم الفاشلة لحجز رحلات جوية من وإلى الخرطوم، ورسالة "الخطأ" التي أبلغتهم بأن الرحلات إلى السودان "غير متاحة"، ونشر ناشطون صوراً قالوا إنها لمسافرين في مطار الخرطوم وهم يهتفون "مدنية مدنية" بعد إرجاء رحلاتهم.

وكشف تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء، عن تعرض العاملين المضربين فيه إلى محاولات لإفشال إضراب القطاع، وقال التجمع: إن "فلول النظام السابق قاموا بمحاولات لإفشال الإضراب بنزع الملصقات، وإجبار قسم الحسابات بالرئاسة على صرف رواتب العاملين، وتسيير موكب يدعو الى عدم الانصياع للإضراب في جميع الشركات، واعتقال مهندسي وفنيي وموظفي مكتب توزيع الرياض بواسطة قوات الدعم السريع، والتوجه بهم إلى جهة غير معلومة".

وأضاف أن "الكثير من مدراء مكاتب التوزيع الفرعية تعرضوا للتهديد في حال مواصلة الإضراب، ورفع السلاح في بعض مكاتب الخرطوم، وإجبار الصيارفة على بيع الكهرباء بواسطة الدعم السريع".

رفض "الأمة"

وكشفت الدعوة إلى الإضراب تصدعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمة القومي أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب، وقال الحزب في بيان إنّ "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق".

وأكد حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري لتحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، والاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة.

وفي المقابل، أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بـ"تعنّت" المجلس العسكري، وكان المجلس العسكري قد حذر بفصل كل من يشارك في الإضراب من عمله الحكومي.

حضور ملفت

وكان للاحتجاجات حضور واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي غضون الساعات الـ6 الماضية، أطلق السودانيون هاشتاق #اضراب28مايو عبر تويتر لتداول صور وشعارات الإضراب وحشد الجميع للمشاركة فيه.

وتداول المغردون صورة للوحة إعلانية في العاصمة الخرطوم تحث الناس على المشاركة في الإضراب السياسي كتب عليها: "قول مفصول أو قول مطرود، برضو الحكم المدني يسود".

وظهرت الصورة في أكثر من ألفي تغريدة، من ضمنها لقطات ومقاطع مسجلة للوحة في شارع المشتل تثبت وجودها لمن شكك في ذلك، كما انضم آخرون بمشاركة صور للوحات رصدوها في شوارع سودانية أخرى.

وتدفقت الصور من أماكن عمل مختلفة، بما في ذلك الطائرات والبنوك وشركات الكهرباء، من بينها صورة لطيارين يحملان لافتة كتب عليها: "شهداؤنا فقدوا الروح، خلي الوظيفة تروح"، ولفتت الألفاظ "العامية" في اللوحات انتباه المغردين، منها كلمة "مدنياااااو" التي تعتبر من رموز المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين على مواقع التواصل وجزء من "لغة" الحملة على تويتر.

مطالب وأهداف

وقال القيادي في التحالف صديق فاروق "وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا، هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات"، وأضاف أن "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين".

وأشار إلى أن الرسالة السياسية للإضراب وصلت للمجلس العسكري، وهي أن الخيار خيار الشعب ضد مماطلة المجلس في تسليم السلطة، وسيجري تقييم للإضراب لدراسة الخطوة التالية التي لم تتحدد بعد، وأوضح أن الخسائر الاقتصادية ستكون كبيرة بلا شك، وقال "بدون إحصاءات وأرقام دقيقة حتى الآن، لكن دولاب العمل المتوقف لا شك سيؤثر تأثيراً فادحاً".

وبدورها، قالت طبيبة الأسنان هزار مصطفى خلال مشاركتها في مسيرة في وسط الخرطوم من أجل حشد التأييد للمشاركة في الإضراب العام والعصيان المدني "نحن هنا لنقول إنّ الحكومة المدنية هي الحل الوحيد للردّ على مطالب الشعب السوداني"، وأضافت "نعتبر المجلس العسكري جزءاً من النظام السابق، لا نرى أنّه سيعطينا أيّ حقّ أو أنّه سيقودنا نحو دولة عادلة".

ومنذ 6 أبريل (نيسان) الماضي، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، وكانوا يطالبون بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل(نيسان) الماضي وتولى السلطة مكانه، فتحول المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.