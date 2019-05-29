شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تكثف جهودها لإنقاذ أربعة فرنسيين من الإعدام في العراق والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الثلاثاء، إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق، لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وفي حديث لإذاعة "فرانس انتر"، أكد الوزير الفرنسي "نكثف خطواتنا لتجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".
وكانت محكمة في بغداد أصدرت أمس الإثنين، حكماً بإعدام فرنسي رابع أُدين بالانتماء إلى داعش الإرهابي.
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