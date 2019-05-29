'ياه كليك' تحتفل بشهر رمضان المبارك في العراق من خلال دعم القطاع الرقمي

وأطلقت "ياه كليك" مختبر الكمبيوتر "ملتقى التواصل" في مجمع الرعاية الاجتماعية للأيتام، لتزيد من استفادة كل شرائح المجتمع من الاتصالات الموثوقة عالية السرعة، وتم تجهيز المختبر بأجهزة حاسوب محمول (لابتوب) واشتراكاً في خدمة الإنترنت الفضائية من "ياه كليك"، كما قامت ضمن هذه المبادرة الرمضانية، وبالتعاون مع شريك خدماتها "دلتا للاتصالات"، بتقديم كسوة العيد للأطفال، لتساعد مجمع الرعاية الاجتماعية للأيتام على تجهيزهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.وتأتي هذه المبادرة مباشرةً بعد إطلاق "ياه كليك" باقات البيانات غير المحدودة في العراق، كنتيجة لالتزامها الدائم بتوفير حلول متطورة وملائمة لمختلف حاجات العملاء، والتي تحددها عبر المراقبة والتحليل المستمرَّين لديناميكيات الأسواق وتطور آفاقها، وتتوفر هذه الباقات لمختلف العملاء من الأفراد والشركات.

وتوفر "ياه كليك" باقات إنترنت ملائمة للجميع بأسعار معقولة، بفضل ريادتها في تبني أحدث تقنيات النطاق الترددي Ka عبر الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية (HTS)، وخبراتها في الأسواق المحلية، وريادتها العالمية في حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية ، ويستفيد العملاء من جانبهم من الاتصالات الفضائية الموثوقة والمستقرة بتكاليف تركيب وتشغيل منخفضة.



وقال حسن البريكي من "ياه كليك" أثناء الفعالية "يسعدنا أن نعمل مع شركاء يشاركوننا أفكارنا وقيمنا والتزامنا بسد الفجوة الرقمية في العراق. حضورنا في العراق مع شركاءٍ مماثلين يسمح لنا بمتابعة ديناميكيات السوق بشكل دائم، لنتمكن من توفير حلولاً متقدمة ومميزة لقاعدة عملائنا الواسعة"، مضيفا "كما يسعدنا استضافة هذه المأدبة الرمضانية ولقاء أبناء مجمع الرعاية الاجتماعية للأيتام وتزويده بوسائل الاتصالات الفضائية الموثوقة".

من جانبه، قال مصطفى أحمد، الرئيس التنفيذي في "دلتا للاتصالات "إن شراكتنا مع ‘ياه كليك‘ ذات أهمية كبرى، بما في ذلك هذه المبادرة في مجمع الرعاية الاجتماعية للأيتام، ونأمل من خلالها أن نستمر بالعمل معاً على دعم الشرائح الاجتماعية التي تفتقد للاتصالات في العراق وتمكينها من الاستفادة من الاتساع الرقمي الحاصل".

وتعتبر ياه كليك (بدعم من هيوز) احدى الشركات التي توفر حلول الاتصالات الفضائية عبر النطاق الترددي Ka للمجتمعات ذات الخدمات المنخفضة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا.

وتسعى "ياه كليك" (بدعم من هيوز) إلى فتح الآفاق أمام الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تقدم خدماتها لها، من خلال توفير فوائد الاندماج الرقمي باستخدام حلولها للاتصالات منخفضة التكلفة وعالية الأداء. وتتميز خدماتها، التي يتم توفيرها عبر الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية، بالفعالية التي توفرها إمكانية إعادة استخدام ترددات الأقمار الصناعية الخاصة بالنطاق الترددي Ka، ويتم تشغيلها عبر التكنولوجيا متعددة الحزم المركزة لجعلها أكثر انخفاضاً في التكلفة واستقراراً في المناطق ذات البنى التحتية المحدودة أو المعدومة.

ياه كليك (بدعم من هيوز) هي مشروع مشترك بين الياه سات، الشركة العالمية الرائدة في تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمملوكة بالكامل من شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وشركة "هيوز نتورك سيستمز" (هيوز)، التابعة لمجموعة "إيكوستار كوربوريشن" (ناسداك)".