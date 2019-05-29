بالوثيقة.. أهالي كربلاء يوجهون رسالة إلى عبد المهدي تتضمن مطلبين

وجه أهالي محافظة كربلاء، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تتضمن مطلبين أولهما "إلزام" وزير النفط بأن تكون التعيينان في مصفى كربلاء لأبناء المحافظة لحل مشكلة البطالة، كذلك طالب الأهالي عبد المهدي بـ"إلزام" وزير الداخلية بسد "النقص الكبير" في عدد منتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة.

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