لماذا تمت دعوة تميم لحضور قمة مكة؟

بعدما تباكت وسائل الإعلام القطرية على عدم دعوة أميرهم الصغير تميم بن حمد، لحضور قمتي مكة المكرمة، عادت أبواق الحمدين مرة أخرى لتؤكد تلقي الدوحة دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكّة المكرمة، التي من المقرر عقد القمة هذا الأسبوع، لمناقشة التطورات في المنطقة، وعلى رأسها التوترات الإيرانية - الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن جاسم تسلم خطاب الدعوة، الأحد، من الأمين العام لمجلس التعاون.

لكن وسائل الإعلام السعودية أكدت نقلا عن دبلوماسيين أن الدعوة التي وجهها العاهل السعودي إلى الإمارة الخليجية الصغيرة هي خطوة بروتوكولية صغيرة.

وتناولت أبواق تميم الدعوة بتأويلات "غير واقعية" وربطوها بأزمة مقاطعة الدول الرباعي العربي للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، لكن صحيفة عكاظ أكدت أن الدعوة "تتم وفقا لبروتوكول الجامعة العربية لجميع الدول الأعضاء بشكل إلزامي وإن الأمر ذاته ينطبق على سياسات أمانة مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بدعوة جميع الدول الخليجية".

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وأوضحت الصحيفة أن السعودية باعتبارها الدولة المستضيفة، فهي التي تقوم بتوجيه الدعوات لجميع الأعضاء، خاصة وأن قطر لا تزال عضوا في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن دعوتها "مسألة شكلية" وليست لها علاقة بالأزمة مع قطر، مشيرة إلى تلقي الدوحة دعوة مماثلة في ديسمبر الماضي لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وأكدت أن دعوة قطر لا تعني التراجع عن المطالب الـ13، التي اتفق عليها الرباعي العربي لعودة العلاقات مع الدوحة، كما أن الرياض لا زالت متمسكة بوقف قطر لدعم التطرف والتدخل في الشئون الداخلية للمنطقة.

وتواصل السعودية استعداداتها لاستضافة القمم الطارئة بالرياض لبحث أزمة التدخلات الإيرانية في المنطقة ودعمها للميليشيات الإرهابية وتأثيرها على أمن المنطقة.