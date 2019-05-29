رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو إلى حوار جاد وواقعي

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد القايد صالح، اليوم الثلاثاء، إلى حوار جاد وواقعي تشارك فيه النخب والشخصيات الوطنية.
وقال صالح، في كلمة ألقاها اليوم بمدينة تمنراست بالجنوب الجزائري، إن "السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار".
وأضاف أن "سيادة الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع والإصغاء بكل روية وهدوء والتزام، ونتطلع للحلول المناسبة دون تأخير".
وقال إن "الشعب مخلص لوطنه ولا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات".
وأكد صالح، أن الشعب الجزائري يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة دون تأخير.
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