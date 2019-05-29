كويتي: أقسم بالله اللي يحط إيده بإيد مصر ربحان.. واللي يعاديها خسران

كتب محمد شحتة

قال محمد فهد الشمري، أحد أبناء دولة الكويت، إنه لم يتجرأ أي رئيس دولة من داخل الأمم المتحدة ويرفض التدخل الأجنبي بالشئون العربية إلا الرئيس السيسي.

وأضاف الشمري، في تغريدة له، قائلا "اقسم بالله العظيم اللي يحط ايده بإيد مصر ربحان واللي يعاديها خسران ... باختصار إذا مصر بخير حنا بخير #مصر #السيسي #ليبيا #حفتر #الخليج".

ونشر الشمري، عدة أخبار بشأن تسليم الجيش الليبي الوطني، الإرهابي هشام عشماوي وزميل له، للمخابرات المصرية.