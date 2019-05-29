الفريق أول محمد ذكي :الجيش المصري يمتلك أحدث الأسلحة برًا وبحرًا وجوًا

كتب محمد بشاري
شارك الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، عددا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعدد من هيئات وإدارت القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار.
يأتي ذلك ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالي لكافة الوحدات والتشكيلات، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.
وألقى قائد المنطقة المركزية كلمة أكد فيها على...
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