"فيسبوك" و"تويتر" يحذفان آلاف الحسابات الوهمية لارتباطها بإيران

أعلن رئيس سياسات الأمن السيبراني في "​فيسبوك​" ناثانيال غليتشر، أنه "تم حذف 51 حسابا و36 صفحة و7 مجموعات بـ"فيسبوك" و3 حسابات على "إنستغرام" بعد تلقينا معلومات أن هذه الصفحات مرتبطة ب​إيران​ من شركة "فايرآي" للأمن إلكتروني والتحقيق فيها"، مشيرا الى أن "الأفراد الذين يقفون وراء هذا النشاط قدّموا أنفسهم كإعلاميين أو أشخاص آخرين وحاولوا الاتّصال بصانعي السياسات والصحافيين والأكاديميين والمعارضين الإيرانيين وشخصيات عامة أخرى".

وأوضح أن "الحسابات المزوّرة التي ادعت أن مواقعها في الولايات المتحدة أو أوروبا أدارت صفحات أو مجموعات وانتحلت شخصيات مؤسسات إعلامية موجودة في الشرق الأوسط".

وذكرت متحدثة باسم "​تويتر​" أن الموقع أزال مطلع أيار الحالي شبكة مكونة من 2800 حساب غير حقيقي، وأضافت: "تحقيقاتنا في هذه الحسابات مستمرة".