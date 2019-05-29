التحالف العربي: بدء عملية استهداف نوعية ضد أهداف "حوثية" في الضالع اليمنية

أعلن "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​)، "بدء عملية استهداف نوعيّة لأهداف عسكرية في محافظة الضالع اليمنيّة، الّتي تتبع لحركة "أنصار الله" (​الحوثيين​)"، وطلبًا من المدنيّين في المحافظة "عدم الإقتراب من المواقع المستهدَفة".

وأوضح أنّ "العمليّة في الضالع هدفت لتحييد القدرات "الحوثيّة" على تنفيذ الأعمال العدائيّة والإرهابيّة"، مؤكّدًا أنّ "العمليّة تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، واتّخذنا الإجراءات كافّة لحماية المدنيّين". وشدّد على أنّ "الجهود مستمرّة ضدّ التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".