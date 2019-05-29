رئيس الصين يؤكد مواصلة دعم بلاده للنيجر في حربها ضد الإرهاب

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستواصل دعم النيجر في حربها ضد الإرهاب لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي، مع تشجيع دعم الأمم المتحدة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
ولفت الرئيس الصيني خلال محادثات مع رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو في العاصمة (بكين)، إلى ان الصين مستعدة للعمل مع النيجر على تنفيذ ما توصلت إليه قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتحقيق المنفعة لشعبي البلدين.
ودعا بينغ، البلدين إلى أن يفهم كل منهما الآخر ويثق فيه ويدعمه فيما يتعلق بقضايا المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية، وأن يواصلا التبادلات بينهما في خبرات الحوكمة والتنمية. وأوضح أنه يتعين على الصين والنيجر أن يعززا التضافر فيما بينهما في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، مشددا على أهمية تنفيذ المشروعات الكبري في البنية التحتية وتحسين معيشة المواطنين والطاقة والزراعة.
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